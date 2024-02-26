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Эксперты зафиксировали резкое снижение запросов на ипотеку в РФ

В Москве спрос на льготные кредиты упал более чем на треть за год

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Михаил Куравлев/РИА «Новости»

После ужесточения условий госпрограммы льготного кредитования зафиксирован значительный спад спроса на льготные кредиты в России. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные института развития жилищного строительства «Дом.РФ».

Особенно заметно снижение интереса к льготной ипотеке в Москве и Санкт-Петербурге. Так, в январе 2024 года количество москвичей, решивших оформить льготный кредит на покупку жилья, составило 7,97 тысячи человек. Это на 36% меньше аналогичного показателя прошлого года.

О трехкратном сокращении объемов выдачи жилищных кредитов ранее сообщало Скоринговое бюро. В Центробанке такую динамику объяснили затянувшимися новогодними каникулами. Однако издание связывает падение спроса на льготную ипотеку с введением ограничения в ₽6 млн на размер займа для регионов Москвы и Санкт-Петербурга.

Эксперты прогнозируют дальнейшее снижение объемов выдачи льготных кредитов. По их оценкам, в 2024 году этот показатель уменьшится наполовину. Количество новых ипотечных кредитов сократится как минимум на треть и составит 1,4 млн.

До этого риелтор назвал россиянам лучший срок для покупки квартиры.

Ранее выдача ипотек в РФ сократилась в январе втрое.

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