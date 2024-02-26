Старые версии мобильного приложения Сбера перестанут работать

Пользователей банковского приложения Сбера попросили его обновить, иначе оно перестанет работать. Об этом сообщили в Telegram-канале банка.

«Обновите СберБанк Онлайн для Android! Постепенно старые версии приложения — 14.6 и ниже — перестанут работать. Им уже больше двух лет: за это время в СберБанк Онлайн появились новые возможности», — говорится в сообщении.

Пользователям напомнили, что проверить версию своего приложения можно на экране ввода кода-пароля или в настройках профиля. Если версия ниже 15.5, нужно скорее ее обновить.

До этого Сбербанк изменил условия программы субсидирования льготной ипотеки для ряда российских застройщиков.

В банке уточнили, что с 19 февраля для застройщиков на проектном финансировании Сбера стала доступна льготная субсидия от 3,9%. В свою очередь, застройщикам, пользующиеся комплексным продуктом банка, когда доходы от остатков на эскроу-счетах направляются на компенсацию процентов по ипотеке, размер субсидирования составит 0%.

Ранее Сбербанку разрешили проводить сделки с долями некоторых нефтяных компаний.