Количество проверок импортеров ФТС резко выросло

С августа 2023 года таможенные органы начали активно проверять импортеров на предмет занижения цены ввозимых товаров на сумму выплаченных за рубеж дивидендов. Как выяснили «Ведомости», такая практика появилась после решений Верховного суда в конце 2022 года.

Согласно Таможенному кодексу ЕАЭС, дивиденды в целом не включаются в таможенную стоимость импортируемых товаров. Однако ВС подтвердил право ФТС учитывать такие выплаты, если есть подозрения в занижении цены ради экономии на пошлинах.

По данным опрошенных изданием экспертов, первая волна проверок началась осенью 2023 года. Количество обращений импортеров за помощью резко выросло к концу года и продолжает расти в 2024-м.

За период с августа 2023 года по январь 2024 года таможенники дополнительно начислили в бюджет более 4 млрд рублей по итогам таких проверок. В ФТС отметили, что в фокус попали импортеры с 100-процентным иностранным капиталом.

Эксперты прогнозируют дальнейший рост числа проверок в 2024 году. Это может привести к удорожанию импортных товаров для конечного потребителя из-за повышения таможенных платежей.

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