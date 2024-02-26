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Эксперты оценили доступность бензина по регионам России

Лидером рейтинга по доступности бензина в РФ для жителей стал ЯНАО

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

На среднюю зарплату жители ЯНАО могут купить более 2 тыс. литров бензина АИ-92 в месяц. Об этом сообщает РИА Новости.

Меньше всего топлива на зарплату могут приобрести жители Ингушетии, отмечает агентство.

При этом региональная дифференциация доходов остается высокой.

Лидерами рейтинга помимо ЯНАО стали Москва и Чукотский автономный округ. Здесь на зарплату можно купить более 2 тыс. литров бензина в месяц. Еще в шести регионах этот показатель превышает 1,5 тыс. литров.

В 26 субъектах РФ на среднюю зарплату можно купить 1-1,5 тыс. литров бензина АИ-92. А в семи регионах, по оценкам, – менее 700 литров.

Самая высокая цена за литр бензина в Магаданской области – 66,19 руб. Минимальная стоимость в Коми – 47,14 руб. за литр. Низкая цена не всегда означает высокую доступность из-за невысоких зарплат, отмечает издание.

Эксперты полагают, что в 2024 году рост цен на бензин сдержит демпфирующий механизм. При этом зарплаты будут расти быстрее, поэтому доступность топлива повысится. В январе 2024 года АИ-92 подорожал на 7,2% по сравнению с январем 2023 года и стоил в среднем 50,56 руб. за литр.

До этого стало известно, что в ФРГ подорожало электричество и топливо на фоне кризиса.

Ранее россиянам рассказали, как весной изменятся цены на бензин.

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