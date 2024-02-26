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Запрет работы в РФ иностранных коллекторов не нашел поддержки в Минэкономики

Минэкономики не поддержало запрет на работу в РФ «недружественных» коллекторов

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Depositphotos

Минэкономразвития не поддержало инициативу Минюста о запрете деятельности в России коллекторских агентств, банков и микрофинансовых организаций (МФО) со связями в недружественных странах. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отзыв министерства на проект президентского указа.

Как следует из отзыва Минэкономики на соответствующий проект указа президента, разработанный Минюстом, такой запрет не имеет «неочевидного влияния» на защиту прав граждан-должников. При этом в РФ уже действуют ограничения на вывод финансовых средств за рубеж для нерезидентов из недружественных государств, отмечается в документе.

«Влияние предлагаемого регулирования на уровень правовой защищенности граждан при взыскании задолженности неочевидно», — подчеркивается в отзыве Минэкономики.

В январе Минюст разработал проект указа, предусматривающий запрет на взыскание и любые действия по возврату просроченных долгов граждан для коллекторских агентств, банков и МФО со связями в странах, принявших санкции против РФ. Под действие документа подпадали бы взыскатели со значимым иностранным участием в капитале и управлении, в том числе сменившие «недружественную» юрисдикцию после 1 марта 2022 года.

Минюст мотивировал инициативу необходимостью защиты интересов россиян и снижения социальной напряженности. Минэкономики в отзыве указало, что претензии граждан к взыскателям уже регулируются законом «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности». Его нарушение влечет запрет на работу компании.

В Минэкономразвития отметили, что окончательное решение по указу может быть принято после согласования с другими заинтересованными ведомствами.

В начале февраля в России впервые завели дело за нарушения при возврате долга коллекторами.

Ранее российские коллекторы получили право использовать роботов при взыскании долгов.

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