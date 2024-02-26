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Конгресс США не смог решить вопрос с шатдауном в марте

Конгресс США не договорился по вопросу избежания шатдауна в марте

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J. Scott Applewhite/AP

На выходных американский конгресс не смог достичь договоренности по финансированию работы федерального правительства и избежанию его шатдауна в начале марта. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на письмо лидера демократов в сенате от штата Нью-Йорк Чака Шумера.

По словам Шумера, вопрос по избежанию приостановки работы федерального правительства предстоит вновь рассмотреть на этой неделе. Шатдаун, который может наступить 1 марта, поставит под угрозу экономику и безопасность США.

«Мы надеялись, что законопроект будет готов в эти выходные, чтобы у законодателей было достаточно времени для ознакомления с текстом, но теперь ясно, что республиканцам в Палате представителей нужно больше времени, чтобы разобраться в себе», — пояснил конгрессмен.

До этого портал Axios со ссылкой на источники писал, что республиканцы, контролирующие палату представителей конгресса США, находятся в «ожидании шатдауна» федерального правительства в начале марта.

Ранее стало известно, кого поддержат финансисты с Уолл-стрит на президентских выборах США.

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