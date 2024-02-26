Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Риелтор назвал россиянам лучший срок для покупки квартиры

Риелтор Сырцов: до 1 июля можно купить достойную квартиру в новостройке

close
100%
Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Пока в России действует льготная ипотека (до 1 июля 2024 года), можно купить достойную квартиру в новостройке. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Если человек живет в городе с относительно умеренными ценами на жилье, лимита в 6 млн рублей хватит, чтобы приобрести достойную квартиру. Семейная и IT-ипотека также в силе, но не исключено, что эти программы будут видоизменены, так что лучше кредит получить пораньше», — уточнил Сырцов.

По его словам, в случае со вторичной квартирой можно подождать более умеренных цен и сговорчивых продавцов. Риелтор уточнил, что цены на готовые квартиры уже начали снижаться, и этот процесс будет продолжаться минимум до лета 2024 года.

По словам Сырцова, с помощью ипотеки россияне покупают более 50% вторичных и около 70% первичных квартир. Без кредита сейчас сложно приобрести жилье — за исключением ситуаций, когда человек продает старую недвижимость и покупает новую за аналогичную сумму. Впрочем, и продать квартиру сейчас затруднительно из-за высоких ставок по ипотеке (в ряде случаев доходят до 25%), уточнил риелтор. Поэтому он предрек рост разного рода обменных сделок с доплатой на вторичном рынке в случае сохранения высоких ставок по жилищным кредитам.

Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее выдача ипотечных кредитов в РФ в январе 2024 года упала в три раза к декабрю 2023-го.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами