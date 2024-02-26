Риелтор назвал россиянам лучший срок для покупки квартиры

Пока в России действует льготная ипотека (до 1 июля 2024 года), можно купить достойную квартиру в новостройке. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал управляющий директор компании «Метриум» Руслан Сырцов.

«Если человек живет в городе с относительно умеренными ценами на жилье, лимита в 6 млн рублей хватит, чтобы приобрести достойную квартиру. Семейная и IT-ипотека также в силе, но не исключено, что эти программы будут видоизменены, так что лучше кредит получить пораньше», — уточнил Сырцов.

По его словам, в случае со вторичной квартирой можно подождать более умеренных цен и сговорчивых продавцов. Риелтор уточнил, что цены на готовые квартиры уже начали снижаться, и этот процесс будет продолжаться минимум до лета 2024 года.

По словам Сырцова, с помощью ипотеки россияне покупают более 50% вторичных и около 70% первичных квартир. Без кредита сейчас сложно приобрести жилье — за исключением ситуаций, когда человек продает старую недвижимость и покупает новую за аналогичную сумму. Впрочем, и продать квартиру сейчас затруднительно из-за высоких ставок по ипотеке (в ряде случаев доходят до 25%), уточнил риелтор. Поэтому он предрек рост разного рода обменных сделок с доплатой на вторичном рынке в случае сохранения высоких ставок по жилищным кредитам.

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Ранее выдача ипотечных кредитов в РФ в январе 2024 года упала в три раза к декабрю 2023-го.