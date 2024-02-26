Россиянам рассказали, в каких сферах можно ждать роста зарплат

У работников некоторых отраслей экономики в 2024 году могут дополнительно вырасти заработные платы на 20-30%. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, рост зарплат станет возможным благодаря поправкам правительства к Трудовому кодексу, которые прошли первое чтение в Госдуме на минувшей неделе. Речь идет об обязанности работодателя оплачивать сверхурочные работникам, занятым по трудовому договору, с учетом не только оклада, но и всех остальных причитающихся им выплат.

«Роста зарплат стоит ожидать работникам торговли, строительства, ВПК и госслужащим», — говорится в публикации.

До этого академик РАН Сергей Глазьев говорил, что в 2023 году доходы россиян начали приближаться к тем, которые фиксировались в 2013 году, однако они все же оказались ниже, чем 10 лет назад. По итогам прошлого года заработная плата у населения выросла более чем на 5%, а цены в розничной торговле — на 6%.

Ранее Мишустин призвал воздерживаться от излишнего оптимизма.