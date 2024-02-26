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Интерес россиян к доставке еды в прошлом году вырос на 47%

«Ведомости»: за год россияне потратили почти 918 млрд рублей на доставку еды

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Depositphotos

За 2023 год россияне потратили на заказ продуктов онлайн 917,5 млрд рублей на фоне 625 млрд рублей в 2022-м. Таким образом сегмент вырос на 47%. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на исследование Infoline.

По подсчетам исследователей Data Insight, объем доставки скоропортящихся продуктов в 2023 году составил 781 млрд рублей, эта категория заняла большую часть онлайн-доставки еды. Эксперты не учитывали категорию доставки круп, макарон, консервов и другой аналогичной продукции категории dry-food («сухая еда»).

Однако генеральный директор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров подчеркнул, что к концу прошлого года интерес к доставке упал, а популярность набрали закупки впрок и самовывоз. По его словам, это случилось благодаря промоакциям, росту онлайн-заказов алкогольной продукции с самовывозом. Также люди стали чаще выбирать самовывоз из-за дефицита курьеров, отчего сама доставка стала платной или подорожала.

Ранее стало известно, насколько увеличились траты россиян на продукты.

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