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В Госдуме заявили о крахе доллара из-за конфискации финактивов России

Слуцкий: конфискация заблокированных активов РФ обрушит позиции доллара и евро

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Глава комитета Госдумы по международным делам и лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий в своем Telegram-канале отреагировал на возможность изъятия заблокированных российских финансовых активов.

«Запад толкает мир в еще больший хаос, подрывая основы международного права и финансовой системы», — утверждает парламентарий.

Слуцкий выразил уверенность, что воровство и мошеннические схемы с активами денежными РФ однозначно поставят крест на инвестиционной привлекательности Соединенных Штатов и стран Европы.

«В конечном итоге обрушат позиции доллара и евро как мировых резервных валют», — указал политик на долгосрочные последствия.

В декабре директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

В свою очередь премьер-министр Великобритании Риши Сунак призвал западные страны быть смелее в вопросе конфискации миллиардов замороженных российских активов.

Ранее в Литве призвали дальше искать пути конфискации зарубежных активов РФ.

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