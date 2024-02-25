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В ФРГ подорожало электричество и топливо на фоне кризиса

В ФРГ цены на электричество, отопление и топливо выросли на 41% за три года

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Андрей Сорокин/РИА Новости

Цены на электроэнергию, тепло и бензин в Германии подскочили за последние три года на 41%. Об этом пишет Bergedorfer Zeitung со ссылкой на данные потребительского портала Verivox.

Если в 2021 году типичная семья из трех человек тратила на эти нужды €3772 в год, то сейчас эта сумма выросла до €5306.

Причины роста – глобальный энергетический кризис, усугубившийся после начала спецоперации РФ на Украине. Из-за этого Германия лишилась поставок дешевого российского газа, нефти и угля.

Сейчас оба газопровода «Северный поток» не работают. Первую нитку взорвали в Балтийском море в 2022 году, а по второй, хоть она и уцелела, топливо не идет – немцы так и не дали разрешения на эксплуатацию «Северного потока – 2».

До этого стало известно, что после шести месяцев восстановления промышленное производство в Германии снова сократилось из-за низкого спроса на товары. Экономика страны застопорилась из-за кризисов, несмотря на заявления о отсутствии рецессии.

Ранее в ФРГ ухудшили прогноз по росту ВВП на 2024 год.

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