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Стал известен размер дотаций ЕС для Чехии за 20 лет

Чехия получила из бюджета ЕС за 20 лет около $85 млрд дотаций

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Depositphotos

Чехия за 20 лет членства в ЕС с 2004 года получила из бюджета сообщества дотации на сумму около $85,37 млрд. Об этом сообщает чешское агентство CTK.

При этом за тот же период страна отчислила в бюджет Евросоюза $37,42 млрд.

Как отмечается, наибольший объем средств из фондов ЕС — 44% от общей суммы — был направлен на развитие экономически слабых регионов Чехии. Это эквивалентно $38,14 млрд

Еще $21,7 млрд было выделено на нужды сельского хозяйства республики, в том числе $14,2 млрд напрямую фермерским хозяйствам в виде дотаций.

Как подчеркивает CTK, членство в Евросоюзе финансово выгодно для Чехии — ежегодный приток средств из фондов ЕС значительно превышает отчисления в общий бюджет. За весь период членства разница составила около 47 млрд долларов в пользу Праги.

За два года с начала конфликта с Россией Евросоюз выделил Украине более €130 млрд, включая €50 млрд по недавно одобренной программе помощи. С 24 февраля 2022 года по сей день Евросоюз «предоставил €82 или €83 млрд для поддержки Украины». И еще €50 млрд входят в дополнительный пакет макрофинансовой помощи.22 февраля Европарламент одобрил выделение многолетней финансовой помощи Киеву в размере €50 млрд.

Ранее Байден на саммите G7 поднял вопрос об использовании российских активов.

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