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Первый вице-президент Зимбабве оценил перспективы сотрудничества с РФ

Зимбабве рассчитывает использовать российский опыт в инновациях и технологиях

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Philimon Bulawayo/Reuters

Зимбабве стремится создать мощную экономику и региональный промышленный хаб при поддержке России. Об этом пишет газета The Sunday Mail со ссылкой на заявление первого вице-президента Зимбабве Константино Чивенги.

По его словам, Зимбабве рассчитывает использовать российский опыт в области инноваций, научных исследований и передовых технологий.

«Мы видим открывающиеся возможности и хотим развивать молодых зимбабвийцев, чтобы они могли получать образование в российских вузах», — подчеркнул вице-президент.

Он также отметил важность сотрудничества в сфере подготовки кадров. В настоящее время ряд студентов из Зимбабве обучаются в России по президентским стипендиям. Приоритетом для страны является развитие высшего образования.

Кроме того, Зимбабве заинтересовано в российских инвестициях в сельское хозяйство и готово расширять взаимодействие в авиастроении, отметил Чивенга.

До этого аналитики оценили запасы нового месторождения газа в Зимбабве.

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