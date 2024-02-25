Дефицит танкеров в мире достиг критической отметки

Предупреждения экспертов о недостаточном количестве строящихся танкеров подтвердились на фоне инцидентов в Красном море, вызванных действиями хуситов. Об этом сообщает Bloomberg.

Их нападения на коммерческие суда привели к массовому изменению маршрутов транспортировки нефти.

Однако после того, как владельцы начали активно обходить южную часть Красного моря, нехватка новых мощностей стала ощутимой. Наблюдается скачок фрахтовых ставок и увеличение продолжительности рейсов. В прошлом году ставки сдерживались за счет сокращения добычи нефти ОПЕК+, а долгосрочные перспективы отрасли становятся все более туманными из-за энергоперехода.

При этом пополнение флота достигло исторического минимума — в 2024 году его пополнят лишь два судна, что является самым низким показателем за почти 40 лет.

«Влияние отклонений заметно ежедневно в танкерных перевозках нефти и нефтепродуктов», — прокомментировал ситуацию глава Euronav Александр Саверис.

По его словам, на фоне стареющего флота и ограниченного числа новых заказов ближайшие перспективы для владельцев танкеров очень позитивны.

До этого стало известно, что страны G7 планируют ужесточить ценовой лимит на российскую нефть.

Ранее мировые поставки нефти в январе резко сократились.