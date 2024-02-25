Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Уоррен Баффет предупредил о сложностях в Berkshire после его ухода

Баффет заявил акционерам Berkshire, что компания вряд ли сможет расти как раньше

close
100%
Dennis Van Tine/imago images/MediaPunch/Global Look Press

Уоррен Баффет предупредил акционеров Berkshire Hathaway, что компания с капитализацией $905 млрд вряд ли сможет показывать «ошеломительный» рост в ближайшие годы. Об этом глава конгломерата написал в своем ежегодном послании для акционеров.

По его словам, осталось слишком мало крупных компаний в США, которые могут существенно повлиять на Berkshire.

93-летний Баффет отметил, что его преемникам будет сложно повторить успех сделок прошлых лет, таких как приобретение страховщиков Geico и National Indemnity или железной дороги BNSF. За пределами США подходящих целей для инвестиций практически нет, пишет инвестор.

Эта проблема обострилась в последние годы. Несмотря на покупку Alleghany и других активов, денежные резервы Berkshire продолжают расти и достигли $168 млрд. Конкуренция за сделки M&A выросла, многие компании переоценены.

Баффет добавил, что Berkshire должна оставаться консервативной в финансовом плане и приносить доходность чуть выше средней по рынку. Ожидать сверхприбылей, как в прошлом, нереалистично.

После кончины вице-председателя Чарли Мангера в 2023 году в Berkshire началась смена поколений. Грег Абель, Тед Вешлер и Тодд Комбс готовятся возглавить компанию после ухода Баффета. Повторить его успех будет непросто.

«Хотя я долгое время возглавлял строительную бригаду Berkshire, Чарли всегда следует считать архитектором. В физическом мире великие здания связаны со своим архитектором, а о тех, кто заливал бетон или устанавливал окна, вскоре забывают», — признался Баффет.

До этого стало известно, что прототип героя фильма «Игра на понижение», Майкл Бьюрри сделал неожиданную ставку на китайские компании.

Ранее Баффет вложился в неизвестную фирму.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами