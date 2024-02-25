Стало известно, что мешает Нидерландам отказаться от газа из РФ

Нидерланды столкнулись с проблемой полного прекращения импорта российского СПГ из-за контракта между TotalEnergies и «Ямал СПГ». Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Соглашение было заключено в 2018 году, и правительство заявляет, что не может в него вмешаться.

По условиям контракта Total закупает российский СПГ у «Ямал СПГ» для поставок на нидерландский рынок и в другие страны. Этот импорт составляет около 10% от общего объема закупок СПГ Нидерландами.

Власти Нидерландов в 2022 году пообещали прекратить заключение новых контрактов на российский СПГ и постепенно свернуть действующие соглашения. Однако правительство юридически не может разорвать частные контракты такого рода, уточняет издание.

Эксперты отмечают, что данная ситуация демонстрирует сложность полного отказа Европы от энергоресурсов из РФ. Несмотря на альтернативные поставки, Россия остается ключевым экспортером СПГ в регион в рамках долгосрочных обязательств.

До этого стало известно, откуда российский газ поступает в Германию.

Ранее аналитик назвал альтернативу поставкам газа в Европу через Украину.