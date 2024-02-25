Названы главные импортеры водки в Европу после введения эмбарго ЕС

Черногория, Украина и США стали главными выгодоприобретателями «водочного эмбарго» Евросоюза (ЕС) в отношении России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на открытые статистические данные.

Согласно аналитике агентства, в 2023 году эти три страны активнее всего наращивали импорт водки в Европу и увеличили свои поставки в стоимостном выражении ровно на столько, сколько регион недополучил из России из-за введения запрета.

По итогам года США нарастили поставки более чем вдвое, или на €20,8 млн, — до €37,7 млн, что вывело страну на первое место в рейтинге крупнейших поставщиков. С более скромными объемами в 2022 году Соединенные Штаты находились на втором месте между Россией, отгрузившей тогда водки на €36,7 млн, и Украиной, чьи поставки два года назад составляли €15,3 млн.

На втором месте по наращиванию поставок в абсолютном выражении стоит Черногория, которая за год увеличила свои объемы на €13,4 млн с €6,6 тыс. Как отмечает РИА Новости, такая динамика подняла страну на четвертое место в рейтинге крупнейших поставщиков.

Украина по итогам 2023 года заняла вторую строчку в списке крупных импортеров с объемом поставок более чем в €19 млн. По сравнению с 2022 годом рост составил 24,5%, или €3,8 млн, что ставит Украину на третье место в рейтинге «активности».

В списке крупнейших импортеров по итогам 2023 года также оказались Великобритания (третье место) и Белоруссия (пятое место). Лондон нарастил поставки всего на 7%, до €14,2 млн, а Минск — на 15%, до €6,8 млн.

Поставки водки из России при этом снизились в 59 раз, до €617,3 тыс. Этому способствовал запрет на импорт водки из РФ, установленный в рамках шестого пакета санкций.

В начале февраля стало известно, что в России по итогам января произвели 1,92 млн дал виноградных вин. Показатель на 20,4% превышает значение за аналогичный период 2023 года. Водки в январе произвели на 4,3% больше, чем годом ранее. Показатель достиг 4,96 млн дал. В то же время производство коньяка снизилось на 21,9%, до 513,8 тыс. дал.

Согласно статистике Федеральной таможенной службы, Россия в 2022 году увеличила импорт вина из зарубежных стран на 10% по сравнению с годом ранее. Это произошло несмотря на санкции Запада.

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