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Союзники США сочли вторичные санкции из-за РФ превышением полномочий

Politico: США превысили свои полномочия в новом санкционном списке

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Shutterstock

Американские союзники сочли вводимые властями США вторичные санкции превышение полномочий. Об этом написала газета Politico.

В статье пояснили, что Россия с начала спецоперации на Украине столкнулась с «исторически огромным количеством санкций» со стороны Вашингтона, Брюсселя и других. По данным издания, через два года экономика России восстановилась. Аналитики предположили, что страны, вводящие ограничения против РФ, не всегда имеют одинаковые цели. Такой принцип делает применение санкций «неравномерным по отношению к союзникам».

«Политика еще больше усложняет ситуацию: одному правительству трудно заставить другое прекратить закупки российской продукции, если оно нуждается в сотрудничестве с этой страной», — резюмировали авторы публикации.

Накануне страны G7 пообещали продолжить давление на Россию. Об этом говорится в заявлении по итогам виртуального саммита Большой семерки.

Ранее Минфин США ввел санкции против россиянки за помощь олигархам в отмывании денег.

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