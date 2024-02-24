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Банки потребовали утвердить правовые нормы перед конфискацией активов РФ

Банки призвали Британию установить правовые нормы для конфискации активов России

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Depositphotos

Ряд международных банков потребовал от правительства Великобритании разработать правовые нормы, прежде чем изымать заблокированные российские финансовые активы и применить их для помощи в восстановлении Украины. Об этом пишет Bloomberg.

«Банки призывают Великобританию ужесточить законы об аресте российских активов», — отмечается в материале.

Согласно информации агентства, кредитные организации призвали сформировать так называемую форму правового механизма для защиты от действий, которые потенциально может предпринять Россия. Помимо того, форма правовой защиты необходима для того, чтобы процесс конфискации проходил в рамках международного права и на легальных основаниях.

«В противном случае изъятие грозит возможными потрясениями для мировой финансовой системы», — заключили журналисты.

В декабре директор–распорядитель Международного валютного фонда Кристалина Георгиева предупредила, что конфискация замороженных российских активов может подорвать мировую финансовую стабильность и денежно-кредитную политику.

Ранее в Совфеде рассказали, чем обернется для Запада изъятие российских активов.

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