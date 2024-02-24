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Цены на новое жилье в Китае продолжили падать, несмотря на усилия Пекина

Цены на новостройки в КНР за январь упали еще на 0,3%, несмотря на господдержку

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Carlos Barria/Reuters

В январе цены на новое жилье в Китае упали еще на 0,3% месяц к месяцу, несмотря на усилия Пекина по оживлению спроса на местном рынке недвижимости, пишет Reuters. В годовом выражении цены на жилье упали на 0,7%, что стало самым резким снижением за последние 10 месяцев.

Между тем количество городов, в которых зафиксировали падение цен в январе, сократилось. Так, темпы снижения стоимости недвижимости в Пекине, Гуанчжоу и Шэньчжэне несколько замедлилось, а спрос на первичное жилье в Шанхае за период и вовсе вырос на 0,4%.

«Для полного восстановления всего рынка недвижимости может потребоваться больше года», — считает экономист из шанхайского фонда Hwabao Trust Не Вэнь.

Согласно данным центробанка КНР от 9 февраля, кредиты домохозяйствам, в основном ипотечные, выросли до 980,1 млрд юаней в январе против 222,1 млрд юаней в декабре.

Накануне стало известно, что иностранные инвесторы продолжили сокращать вложения в экономику Китая.

Ранее ЕС включил в 13-й пакет санкций ограничения в отношении компаний из КНР за связи с Россией.

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