Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Стало известно, почему США боятся вводить новые серьезные санкции против РФ

Bloomberg: США опасаются вводить новые серьезные санкции против России

close
100%
Максим Блинов/РИА Новости

США опасаются вводить новые значительные санкции против Российской Федерации, так они могут расшатать мировую экономику. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что в последний крупный санкционный список Вашингтона не попали металлургический и энергетический секторы.

«Такая осторожность свидетельствует о том, что, несмотря на все разговоры Байдена о санкциях, его команда все еще не желает преследовать потоки доходов, которые, по мнению экспертов, действительно подорвут российскую экономику», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные действия могут вызвать «шоки», которые могут отразиться на американской экономике.

Экс-чиновник Минфина США Ким Донован, что для того, чтобы серьезно повлиять на Москву придется принять стратегические меры, которые могут оказать негативное влияние на всю мировую экономику.

23 февраля президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон ввел более 500 новых санкций против Москвы. Глава государства отметил, что рестрикции нацелены на российские оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и финансовый сектор. Также США продолжают попытки сократить энергетические доходы РФ, уточнил глава Белого дома.

Ранее Австралия ввела новые санкции против российских граждан и компаний.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами