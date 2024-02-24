Стало известно, почему США боятся вводить новые серьезные санкции против РФ

США опасаются вводить новые значительные санкции против Российской Федерации, так они могут расшатать мировую экономику. Об этом пишет Bloomberg.

Агентство отмечает, что в последний крупный санкционный список Вашингтона не попали металлургический и энергетический секторы.

«Такая осторожность свидетельствует о том, что, несмотря на все разговоры Байдена о санкциях, его команда все еще не желает преследовать потоки доходов, которые, по мнению экспертов, действительно подорвут российскую экономику», — сказано в сообщении.

Отмечается, что подобные действия могут вызвать «шоки», которые могут отразиться на американской экономике.

Экс-чиновник Минфина США Ким Донован, что для того, чтобы серьезно повлиять на Москву придется принять стратегические меры, которые могут оказать негативное влияние на всю мировую экономику.

23 февраля президент США Джо Байден объявил, что Вашингтон ввел более 500 новых санкций против Москвы. Глава государства отметил, что рестрикции нацелены на российские оборонно-промышленный комплекс (ОПК) и финансовый сектор. Также США продолжают попытки сократить энергетические доходы РФ, уточнил глава Белого дома.

Ранее Австралия ввела новые санкции против российских граждан и компаний.