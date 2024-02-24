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Пакистан вернулся к идее построить трубопровод в Иран для импорта газа

Пакистан возобновил проект строительства трубопровода в Иран для импорта газа

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Bela Szandelszky/AP

Комитет кабинета министров по энергетике Пакистана одобрил начало строительства участка трубопровода длиной 80 км от иранской границы до пакистанского портового города Гвадар с использованием государственных средств, пишет Bloomberg. Общая длина трубопровода оценивается в 800 км.

Стороны подписали газовое соглашение сроком на 25 лет еще в 2013 году. Однако Пакистан в течение нескольких лет отказывался работать над газопроводом: инвесторы избегали поддержки проекта из-за санкций ООН против Ирана, а также ограничений на долларовые транзакции. В результате Тегеран пригрозил Исламабаду тяжбой в международных судах.

В последнее время топливные ресурсы Пакистана, необходимые для обеспечения работы промышленности, стали быстро истощаться. Доля импортного сжиженного природного газа выросла до 29%.

До этого экономист объяснил, как газовый хаб в Иране поможет России выйти на новые рынки.

Ранее «Газпром» и турецкая сторона договорились о подготовке дорожной карты по турецкому газовому хабу.

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