Австралия ввела новые санкции против российских граждан и компаний

Руководство Австралии опубликовало перечень российских граждан и компаний, в отношении которых введены санкции. Список размещен на сайте департамента иностранных дел и торговли правительства страны.

Под новые ограничения Австралии попали руководители российских регионов, в числе которых губернатор Приморского края Олег Кожемяко, губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, губернатор Камчатского края Владимир Солодов, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, а также главы Адыгеи и Мордовии Мурат Кумпилов и Артем Здунов.

Санкции также коснулись ряда российских сенаторов. Речь о Людмиле Нарусовой, Викторе Крессе, Александре Некрасовой, Валерии Пономаревой и других. Из числа артистов под ограничения попали солист группы «Любэ» Николай Расторгуев, а также певцы Николай Басков, Олег Газманов и Филипп Киркоров.

Австралия также ввела рестрикции в отношении руководителей медиакомпаний России — в их числе гендиректор Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК) Олег Добродеев, глава медиахолдинга «Красная звезда» Алексей Пиманов, заместитель гендиректора «Газпром-медиа» Тина Канделаки и другие.

В списке также оказались Центральное морское конструкторское бюро «Алмаз», машиностроительную компанию «Витязь», Калужский научно-исследовательский радиотехнический институт (КНИРТИ), холдинги «Российские космические системы» и «Росгеология» и ряд транспортных компаний. Вместе с ними ограничения были введены против ряда компаний из Белоруссии и Ирака.

23 февраля Госдепартамент Соединенных Штатов внес в санкционные списки по России 250 физических и юридических лиц. Ограничения призваны лишить РФ доходов и помешать проведению СВО на территории Украины.

24 февраля стало известно, что американские санкции распространились на крупнейшего в России девелопера «Первая ипотечная компания» (ПИК).

Ранее в США оценили новые антироссийские санкции, введенные Белым домом.