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В Москве подорожал один вид жилья

Цены на новые квартиры в центре Москвы за год выросли на 8,5%

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Сергей Пятаков/РИА Новости

Цены на квартиры в новостройках в центре Москвы за год выросли на 8,5%. Средняя цена такого лота сейчас составляет 107,2 млн рублей. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные компании «НДВ Супермаркет Недвижимость».

Квадратный метр в новой квартире, расположенной в Центральном административном округе (ЦАО) столицы, в феврале 2024 года обойдется в среднем в 1,1 млн рублей (+12,8% год к году).

Самая низкая цена за квадратный метр в Пресненском районе — 802,5 тыс. рублей. Самый дорогой «квадрат» в Тверском районе — 2,2 млн рублей.

В настоящий момент на московском рынке «первички» представлено около 3,3 тыс. лотов в ЦАО. Основной объем предложения приходится на новостройки премиум-класса (48,3%). Доля недвижимости в элитном и бизнес сегментах составляет 26,2% и 23,5% соответственно. На массовый сегмент приходится лишь 2% лотов.

До этого россиянам посоветовали не надеяться на падение цен на новостройки.

Ранее была названа стоимость самой дешевой квартиры с видом на Кремль.

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