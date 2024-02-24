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В Норвегии заявили о «хорошей форме» российской экономики

Обозреватель норвежской NRK Лангам Беккер удивилась прочности экономики РФ

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Shutterstock

Российская экономика находится «на удивление в хорошей форме» даже спустя два года с начала введения жестких санкций со стороны стран Запада. Об этом в аналитической статье для норвежского телерадиовещателя NRK написала экономический обозреватель Сесилия Лангам Беккер.

По ее словам, в данный момент экономика РФ демонстрирует более высокие темпы роста по сравнению с Норвегией. Она отметила, что в прошлом году российская экономика выросла на 3,6%. Экономика скандинавского королевства, в свою очередь, выросла только на 0,7%.

«Что, черт возьми, происходит?» — написала автор публикации.

Она добавила, что в таких условиях у западных государств остается «мало надежды» на то, что ситуация в экономике РФ помешает проведению ее специальной военной операции (СВО) на Украине.

При этом, по мнению Лангам Беккер, одной из причин устойчивости российской экономики является хорошая подготовка властей страны к подобным действиям Запада. Более того, обозреватель обратила внимание на ответные меры Москвы на введение рестрикций и выделение государством средств на развитие экономики. В том числе речь идет об одном из самых прибыльных видов деятельности — торговле энергоносителями.

В конце аналитик назвала «удивительной» прочность экономики РФ и подчеркнула, что она является «тревожным сигналом» для США и их союзников. Причина заключается в ограниченной эффективности санкций как инструмента достижения политических целей, резюмировала автор материала.

Ранее США заподозрили в безумии из-за введения все новых санкций в отношении РФ.

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