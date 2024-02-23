США сделали предостережение работающим в России компаниям

Ведение бизнеса в Российской Федерации создает серьезные юридические, финансовые и репутационные риски. Об этом говорится в бизнес-руководстве, составленном в ведомстве с участием Минфина, Минторга и Минтруда США.

В документе сказано, что бизнес рискует подвергнуться гражданским и уголовным наказаниям в попытках преодолеть санкции, экспортный контроль и ограничения на импорт, введенные в отношении РФ Соединенными Штатами, их союзниками и партнерами.

23 февраля президент США Джо Байден объявил о введении более 500 новых санкций против России.

В этот же день Европейский союз принял 13-й пакет антироссийских санкций.

Ранее Путин назвал санкции против России безумными и бездумными.