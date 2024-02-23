В НСПК прокомментировали новые санкции США

В компании Национальной системы платежных карт (НСПК) сообщили ТАСС, что санкции США в ее адрес не повлияют на работу платежных сервисов внутри России.

«Санкции США в адрес Национальной системы платежных карт (НСПК) не повлияют на работу платежных сервисов внутри страны», — рассказали в компании.

В пресс-службе добавили, что обработка операций по картам международных платежных систем, которые были выпущены российскими банками, осуществляться НСПК в штатном режиме. Кроме этого, работа сервисов платежной системы «Мир» и операции через Систему быстрых платежей (СБП) проводятся в обычном режиме и доступны для пользователей в полном объеме.

До этого сообщалось, что Министерство финансов США официально ввело санкции в отношении оператора российской национальной платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт.

Ранее Глава НСПК Владимир Комлев назвал свое решение об отставке продуманным и взвешенным.