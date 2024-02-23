США ввели санкции против российского «Мира»

Министерство финансов США официально ввело санкции в отношении оператора российской национальной платежной системы «Мир» — Национальной системы платежных карт (НСПК). Об этом сообщается на сайте американского ведомства.

По версии министерства США, распространение «Мира» позволило России создать собственную финансовую инфраструктуру.

Это дало возможность стране уклоняться от санкций и восстанавливать разорванные связи с международной финансовой системой, добавили в Минфине США.

«Соединенные Штаты неоднократно подчеркивали риски системы «Мир» нашим партнерам по всему миру», — говорится в релизе.

Система «Мир» позволяет россиянам использовать банковские карты систем Mastercard и Visa на территории России без каких-либо ограничений.

Еще с начала 2024 года Россия столкнулась с возросшим давлением в финансовой сфере — турецкие экспортеры столкнулись с отказами местных банков принимать денежные переводы из России.

Одновременно с США новый, 13-й пакет санкций принял Европейский союз. В него вошли около 200 компаний и физических лиц.

Ранее выяснилось, что Россия ищет альтернативы экономическим связям с Западом.