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Во Франции нашли виновников катастрофического роста цен на продукты

Фермеры Франции сообщили о резком росте цен на продукты из-за импорта с Украины

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Александр Кряжев/РИА «Новости»

Цены на продукты во Франции подскочили из-за беспошлинного импорта в ЕС товаров с Украины, заявил пресс-секретарь профсоюза французских фермеров «Сельская координация» (Coordination rurale) Патрик Легра в эфире радиостанции Europe 1.

«Если бы мы в течение двух лет добровольно не принимали пшеницу по €100 (за тонну. — «Газета.Ru») из Украины или отвратительных цыплят… мы сейчас не наблюдали бы такие катастрофические цены», — сказал политик.

До этого польские фермеры в знак протеста начали атаковать украинские фуры с зерном. Во Франции поддержали аграриев Польши и заявили о намерении блокировать поставки зерна с Украины.

Ранее посольство Украины в Варшаве направило ноту властям Польши по ситуации с зерном.

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