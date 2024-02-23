Во Франции нашли виновников катастрофического роста цен на продукты

Цены на продукты во Франции подскочили из-за беспошлинного импорта в ЕС товаров с Украины, заявил пресс-секретарь профсоюза французских фермеров «Сельская координация» (Coordination rurale) Патрик Легра в эфире радиостанции Europe 1.

«Если бы мы в течение двух лет добровольно не принимали пшеницу по €100 (за тонну. — «Газета.Ru») из Украины или отвратительных цыплят… мы сейчас не наблюдали бы такие катастрофические цены», — сказал политик.

До этого польские фермеры в знак протеста начали атаковать украинские фуры с зерном. Во Франции поддержали аграриев Польши и заявили о намерении блокировать поставки зерна с Украины.

Ранее посольство Украины в Варшаве направило ноту властям Польши по ситуации с зерном.