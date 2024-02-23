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Иностранные инвесторы продолжили сокращать вложения в экономику Китая

Иностранные инвестиции в экономику Китая за январь снизились на 11,7%

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Depositphotos

Приток иностранных инвестиций в экономику Китая за январь упал на 11,7% в годовом выражении и составил $15,86 млрд. Об этом сообщает Министерство коммерции КНР.

Несмотря на общий спад, благодаря крупным проектам объем вложений из Франции по итогам прошлого месяца вырос в 25 раз, а из Швейцарии — в 11 раз. Капиталовложения из Германии и Австралии увеличились практически в три раза. Сингапур нарастил инвестиции на 77,1%.

Большая часть поступивших средств была направлена на финансирование высокотехнологичного промышленного сектора КНР (+40,6% год к году) и обрабатывающей отрасли (+20,5%).

По результатам 2023 года приток прямых иностранных инвестиций в Китай снизился на 8% и составил $157,1 млрд.

До этого стало известно, что ЕС включил в 13-й пакет санкций ограничения в отношении Индии, КНР и Турции за связи с Россией.

Ранее меры против трех китайских компаний ввела Великобритания. Посольство КНР пообещало ответить на санкции Лондона.

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