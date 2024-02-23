Еврокомиссия разблокирует €137 млрд из бюджета ЕС для Польши

Европейская комиссия на следующей неделе планирует принять решение о выделении €137 млрд из бюджета Европейского союза для Польши. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в хоже пресс-конференции в Польше, передает ТАСС.

«Состав Европейской комиссии примет два решения по выделению европейских средств для Польши, которые пока были заблокированы, республика получит €137 млрд из фонда Next Generation EU и Фонда единства», — сказала она.

Накануне Польша обратилась в Еврокомиссию за помощью на фоне разногласий с Украиной по ввозу сельскохозяйственной продукции и протестов польских фермеров.

До этого Европейская комиссия (ЕК) объявляла о выделении €75 млн Украине и €8 млн Молдавии на «гуманитарные проекты». По данным Еврокомиссии, сумма выделенных средств на гуманитарные программы гражданского населения, пострадавшего из-за украинского конфликта, достигает €926 млн. Из них €860 млн выделены Украине, а €66 млн — Молдавии.

Ранее генконсул Польши извинилась перед украинцами за действия польских фермеров.