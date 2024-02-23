Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Еврокомиссия разблокирует €137 млрд из бюджета ЕС для Польши

ЕК на следующей неделе разблокирует €137 млрд из бюджета Евросоюза для Польши

close
100%
Hesther Ng/SOPA Images/Sipa USA/Reuters

Европейская комиссия на следующей неделе планирует принять решение о выделении €137 млрд из бюджета Европейского союза для Польши. Об этом сообщила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в хоже пресс-конференции в Польше, передает ТАСС.

«Состав Европейской комиссии примет два решения по выделению европейских средств для Польши, которые пока были заблокированы, республика получит €137 млрд из фонда Next Generation EU и Фонда единства», — сказала она.

Накануне Польша обратилась в Еврокомиссию за помощью на фоне разногласий с Украиной по ввозу сельскохозяйственной продукции и протестов польских фермеров.

До этого Европейская комиссия (ЕК) объявляла о выделении €75 млн Украине и €8 млн Молдавии на «гуманитарные проекты». По данным Еврокомиссии, сумма выделенных средств на гуманитарные программы гражданского населения, пострадавшего из-за украинского конфликта, достигает €926 млн. Из них €860 млн выделены Украине, а €66 млн — Молдавии.

Ранее генконсул Польши извинилась перед украинцами за действия польских фермеров.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами