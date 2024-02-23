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Евросоюз ввел санкции против компаний из семи стран из-за подозрения в помощи России

Евросоюз ввел санкции против компаний из Индии, Китая, Сербии, Таиланда и Турции

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Matt Dunham/AP

Евросоюз включил компании из семи стран в санкционный список из-за обвинений в обходе санкций против России. Об этом говорится в пресс-релизе Европейского совета.

Совет ЕС добавил 27 новых организаций в список тех, «кто напрямую поддерживает российский военно-промышленный комплекс».

Экспортные ограничения будут распространяться в отношении товаров и технологий двойного назначения, а также товаров и технологий, которые могут способствовать технологическому совершенствованию сектора обороны и безопасности РФ, подчеркивается в релизе.

Некоторые из этих предприятий расположены в Индии, Шри-Ланке, Китае, Сербии, Казахстане, Таиланде и Турции. ЕС подозревает предприятия из этих стран в том, что они участвуют в обходе торговых ограничений.

Всего в новый пакет санкций вошли 194 физических и юридических лица.

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