В Сбере заявили о готовности делиться AI-технологиями с ближневосточными партнерами

Рынок ОАЭ — один из приоритетных для России и Сбера. Компания готова делиться своими технологиями искусственного интеллекта с ближневосточными партнерами. Об этом в интервью арабскому телеканалу Asharq News заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По словам топ-менеджера компании, Сбер следит за действиями своих клиентов, активно работает с ними и старается помогать развиваться на тех рынках, которые являются приоритетными для российского бизнеса. «А сейчас рынок ОАЭ — один из приоритетных для российских бизнесменов. Мы с удовольствием готовы делиться своими технологиями с нашими арабскими партнерами», — отметил Александр Ведяхин.

Говоря об итогах работы Сбера, первый зампред правления компании сказал, что в 2023 году Сбер заработал рекордную прибыль — 1,5 трлн рублей, — что эквивалентно 16 млрд 400 млн долларов.

«Это чистая прибыль и это абсолютный рекорд, несмотря на все ограничения, которые сейчас у нас есть. В прошлом году мы приняли нашу новую стратегию, мы обещаем акционерам доходность в терминах возврата на капитал 22%, мы обещаем выплаты 50% дивидендов. Сбер — номер один по акциям на Московской бирже, мы признаны самой доходной инвестицией в РФ этого тысячелетия», — добавил Ведяхин.

Он указал, что с 2000 года компания является лучшей на российском рынке по performance. «Поэтому мы смотрим в будущее с оптимизмом и обещаем своим акционерам большую прибыль, а нашим клиентам — стабильный качественный сервис», — подчеркнул топ-менеджер Сбера.

Также Ведяхин отметил, что сегодня нет ни одной отрасли экономики, которая бы не могла опираться на искусственный интеллект.

«В строительстве, сельском хозяйстве, медицине — везде искусственный интеллект дает увеличение эффективности в 5–7 раз. Прибыль возрастает в 2–3 раза. ВВП России только от искусственного интеллекта вырастет за ближайшие несколько лет на 1%. Это очень много для России, так же, как и для любой другой страны. Поэтому мы сами развиваем искусственный интеллект и помогаем нашим клиентам развивать его», — сказал Ведяхин.

Сбер, по его словам, является центром компетенции в области ИИ, который активно делится этими знаниями.

«В России сегодня есть две компании, которые развивают нейросетевые модели, — Яндекс и Сбер. Модель Сбера называется GigaChat. Наш GigaChat сейчас побил в официальных замерах ChatGPT 3.5. Я думаю, что в ближайшее мы время догоним ChatGPT 4», — указал гость студии.

Развитие генеративного искусственного интеллекта Ведяхин назвал одним из важнейших направлений работы компании.

В качестве примера он привел нейросеть Сбера Kandinsky.

«Нейросеть Kandinsky хорошо рисует, понимает и делает видео, т. е. она сопоставима по своим характеристикам с такими лидирующими решениями в этом направлении, как Midjourney», — пояснил Ведяхин.