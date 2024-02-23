Стало известно, что затронут новые антироссийские санкции Евросоюза

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России предусматривает расширение ограничений на экспорт товаров, необходимых для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Совет ЕС, передает «Интерфакс».
В пресс-релизе говорится, что ЕС расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. В этот список добавлены компоненты для разработки и производства БПЛА.
В Еврокомиссии уточнили, что под запрет, в том числе, попали поставки в Россию электронных трансформаторов, статических преобразователей и индукторов, которые могут быть компонентами дронов.
Кроме того, под ограничения попали алюминиевые конденсаторы, которые могут применяться в военной области.
23 февраля Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России. В новый пакет вошли 194 физических и юридических лица.
Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.