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Стало известно, что затронут новые антироссийские санкции Евросоюза

Санкции ЕС запрещают экспорт в РФ необходимых для производства БПЛА товаров

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Павел Лисицын/РИА Новости

Новый пакет санкций Евросоюза в отношении России предусматривает расширение ограничений на экспорт товаров, необходимых для производства беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщил Совет ЕС, передает «Интерфакс».

В пресс-релизе говорится, что ЕС расширяет список запрещенных товаров, которые могут способствовать технологическому совершенствованию российского сектора обороны и безопасности. В этот список добавлены компоненты для разработки и производства БПЛА.

В Еврокомиссии уточнили, что под запрет, в том числе, попали поставки в Россию электронных трансформаторов, статических преобразователей и индукторов, которые могут быть компонентами дронов.

Кроме того, под ограничения попали алюминиевые конденсаторы, которые могут применяться в военной области.

23 февраля Совет ЕС официально утвердил 13-й пакет санкций против России. В новый пакет вошли 194 физических и юридических лица.

Ранее сообщалось, что доходы бюджета РФ от нефти и газа упали на четверть из-за санкций.

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