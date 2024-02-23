Власти Турции не готовы рисковать, решая проблемы платежей с Россией

Турецкая сторона не хочет рисков, поэтому предпринятые Анкарой шаги по устранению проблем в переводах с Россией пока ни к чему не привели, пишет газета Ekonomım.

Турецкие компании уже потребовали ввести послабления в расчетах с РФ. Сейчас местные экспортеры вынуждены осуществлять транзакции в обход официальных каналов, в том числе через третьи страны и грузовые перевозки.

При этом от невозможности закрыть экспортные счета страдают новые заказы, которые уходят в Китай и другие страны.

На фоне проблем с банковскими переводами объем поставок из Турции в Россию по итогам января просел почти на треть, до $551,1 млн против $792,1 млн за аналогичный период годом ранее. Самый резкий спад произошел в сферах электротехники и продукции химической промышленности — -48,8 и -41,1% соответственно.

До этого в России оценили перспективу создания единой валюты в рамках БРИКС.

Ранее итало-российская торговая палата запустила пилотный проект по расчетам в рублях.