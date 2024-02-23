Россияне стали реже покупать новые автомобили

Количество обращений владельцев автомобилей в возрасте до трех лет в автосалоны по итогам 2023 года сократилось на 9%. Аналитики сделали вывод, что россияне стали реже покупать новые машины, пишет газета «Известия».

Самый значительный прирост обращений в прошлом году был зафиксирован среди владельцев авто старше 15 лет — +21% заездов за год. На втором месте категория машин в возрасте 10-14 лет. В целом доля обращений владельцев машин возрастом от пяти лет за 12 месяцев выросла на 12%.

Чаще всего на обслуживание приезжали Hyundai Solaris, Kia Rio и Ford Focus.

«Рынок новых автомобилей в России серьезно трансформировался, на нем сузился выбор марок и моделей, выросла минимальная цена за новое авто, продажи в целом просели», — отметила директор сети СТО Fit Service Татьяна Овчинникова.

По данным «Автостата», в прошлом году иномарки в РФ подорожали в среднем на 24%, до 3 млн рублей. Цены а подержанные машины выросли на 17% и теперь стартуют от 1 млн рублей.

До этого стало известно, что с 24 февраля Южная Корея ужесточит контроль за экспортом подержанных автомобилей в Россию.

Ранее россиянам рассказали о распространенной схеме мошенничества в автосервисах.