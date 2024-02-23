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В России вырос «индекс кофе с бутербродом»

РИА Новости: «Бутербродекс» в феврале вырос на 1,8 пункта

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Pexels

Индекс завтрака «Бутербродекс» в первой половине февраля вырос на 1,8 пункта, до 134,7 пункта. Об этом пишет РИА Новости.

Индикатор рассчитывается исходя из стоимости корзины из семи продуктов, которые чаще всего используются в России для завтрака, — 400 г хлеба, 200 г ветчины, 180 г сливочного масла, 200 г сыра, 500 г огурцов, 95 г растворимого кофе и 1 кг сахара.

Больше всего за период с 1 по 15 февраля вырос средний чек по огурцам — на 6,6%, до 227 рублей. Менее значительно подорожало сливочное масло (+2,5%, до 166 рублей), кофе (+1,6%, до 195 рублей), сахар (+1,6%, до 62 рублей) и сыр (+1,5%, до 204 рублей). При этом средний чек на ветчину за две недели снизился на 1,5% и составил 198 рублей. Цены на хлеб не изменились.

Осенью депутат Госдумы Алексей Журавлев предложил рассчитывать индекс кулебяки и расстегаев вместо бигмака и шаурмы.

Ранее стало известно, насколько подорожал набор продуктов для селедки под шубой.

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