Шри-Ланка заплатила за иранскую нефть чаем

Шри-Ланка нашла необычный способ расплатиться с Ираном за поставленную нефть. Страна экспортировала чай на $20 млн по бартерному соглашению в счет погашения долга перед Тегераном в $251 млн. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на канцелярию премьер-министра Шри-Ланки Динеша Гунавардены.

Соглашение было достигнуто еще в 2021 году, однако исполнить его удалось только сейчас. Дело в том, что вскоре после достижения договоренностей с Ираном на Шри-Ланке начался экономический кризис, в результате которого президент страны Готабая Раджапакса ушел в отставку.

Ирану подобный бартер выгоден, поскольку стране не придется тратить на импорт чая иностранную валюту, которая с трудом поступает в экономику из-за множественных санкций в отношении Тегерана.

До этого было подсчитано, сколько санкций ввели против России с 2022 года. Их общее количество уже в три раза превысило число ограничений, введенных в отношении Ирана за 40 лет.

Ранее евродепутаты начали переговоры о 14-м пакете рестрикций против РФ.