Стало известно, сколько заработал бюджет на экспортных пошлинах с начала года

Доходы федерального бюджета РФ от курсовых экспортных пошлин с начала 2024 года уже составили около 46 млрд рублей. Об этом сообщил РИА Новости врио руководителя Федеральной таможенной службы (ФТС) Руслан Давыдов.

«За прошлый год мы собрали порядка 140 млрд рублей. В этом году на вчерашний день — около 46 млрд рублей от этих гибких экспортных пошлин», — сказал он.

По словам Давыдова, такая пошлина является инструментом регулирования рынка и курса рубля, а не фискальной мерой.

Изначально Минэкономразвития ожидало, что новый налог принесет казне 152 млрд рублей за 2023 год, а уже 2024-й мог бы принести 604 млрд. Однако впоследствии ряд товаров, в том числе уголь, лекарства и химпродукция, были выведены из-под действия пошлин.

В России 1 октября 2023 года введены вывозные таможенные пошлины на широкий перечень товаров, размер которых зависит от курса рубля. В их число входит продукция горнодобывающей промышленности, металлургии, пищевая продукция.

До этого стало известно, насколько может подорожать импортный алкоголь.

Ранее в России анонсировали экспортную пошлину на еще один вид товара.