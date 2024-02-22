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Международные резервы России за неделю упали

Международные резервы РФ с 9 по 16 февраля сократились на $6,6 млрд

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Павел Лисицын/РИА Новости

Международные резервы Российской Федерации за неделю с 9 по 16 февраля сократились на $6,6 млрд — с $580,4 млрд до $573,8 млрд. Об этом свидетельствуют данные Центрального банка РФ.

Международные резервы представляют собой высоколиквидные активы в иностранной валюте и золоте, которые находятся в распоряжении регулятора и правительства. Они формируются из валютных активов, монетарного золота, специальных прав заимствования МВФ и других резервных активов.

Ранее, за неделю со 2 по 9 февраля, резервы сократились на $6 млрд — с $586,4 млрд до $580,4 млрд. В период с 26 января по 2 февраля падение составило $1,4 млрд. В январе объем резервов также последовательно снижался на несколько миллиардов долларов еженедельно.

В то же время 29 декабря 2023 года резервы достигали $599,3 млрд, увеличившись за неделю на $5,9 млрд, или 1%, за счет положительной переоценки валютных активов.

В начале февраля стало известно, что удивительная устойчивость российской экономики в условиях западных санкций вызвала удивление многих зарубежных экономистов. Рестрикции грозили катастрофическим спадом, однако экономика выиграла благодаря высоким доходам от энергопоставок и увеличению оборонных расходов.

Ранее аналитик рассказал о последствиях резкого роста золотых резервов России.

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