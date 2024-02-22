Газета.Ru в Telegram
Размер текста
А
А
А

Выдача ипотек в РФ сократилась в январе втрое

Выдача ипотечных кредитов в РФ в январе упала в 3 раза к декабрю 2023 года

close
100%
Pexels

Выдача ипотечных кредитов в России в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года сократилась в три раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро».

По данным бюро, в январе банками было выдано 61 тыс. ипотечных ссуд на сумму 235,6 млрд рублей. Для сравнения, в декабре эти показатели составляли 178,4 тыс. кредитов и 783,7 млрд рублей соответственно.

Согласно статистике ЦБ РФ, в январе 2023 года объем выданной ипотеки составил 275 млрд рублей, что почти втрое меньше декабря 2022 года, когда было выдано займов на 785 млрд рублей. Прирост ипотеки замедлился с 2,9% до 0,6%.

При этом выдачи ипотеки с господдержкой в январе по сравнению с декабрем снизились с 655 млрд рублей до 189 млрд рублей. В частности, по программе льготной ипотеки падение составило с 280 млрд до 58 млрд рублей, по семейной ипотеке — с 284 млрд до 102 млрд рублей. Выдачи рыночной ипотеки сократились не так сильно — на 35% к декабрю 2023 года, до 86 млрд рублей.

До этого риелтор сообщила о резком росте цен на аренду жилья в крупных городах России.

Ранее в России зафиксировали старение покупателей недвижимости.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами