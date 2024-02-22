Выдача ипотек в РФ сократилась в январе втрое

Выдача ипотечных кредитов в России в январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года сократилась в три раза. Об этом пишет газета «Известия» со ссылкой на данные БКИ «Скоринг бюро».

По данным бюро, в январе банками было выдано 61 тыс. ипотечных ссуд на сумму 235,6 млрд рублей. Для сравнения, в декабре эти показатели составляли 178,4 тыс. кредитов и 783,7 млрд рублей соответственно.

Согласно статистике ЦБ РФ, в январе 2023 года объем выданной ипотеки составил 275 млрд рублей, что почти втрое меньше декабря 2022 года, когда было выдано займов на 785 млрд рублей. Прирост ипотеки замедлился с 2,9% до 0,6%.

При этом выдачи ипотеки с господдержкой в январе по сравнению с декабрем снизились с 655 млрд рублей до 189 млрд рублей. В частности, по программе льготной ипотеки падение составило с 280 млрд до 58 млрд рублей, по семейной ипотеке — с 284 млрд до 102 млрд рублей. Выдачи рыночной ипотеки сократились не так сильно — на 35% к декабрю 2023 года, до 86 млрд рублей.

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