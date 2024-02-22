В России отметили рост подозрительных операций с электронными кошельками

В России выросло количество подозрительных операций с использованием электронных кошельков. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные Росфинмониторинга.

По словам представителей ведомства, увеличение доли странной активности физлиц с использованием электронных средств платежа специалисты наблюдают в течение последних полутора лет.

В сентябре юрист и эксперт «Международного Юридического Бюро» Ирек Сафин рассказал «Газете.Ru» о самых распространенных мошеннических схемах. По его словам, многие из них предполагают махинации с криптовалютой.

Среди них есть и финансовые пирамиды, где нужно привести друзей, и «знаменитости», которые предлагают удвоить биткоины, и «финансовые эксперты», которые знают, как поведет себя валюта, и помогают на ней заработать. И, наконец, фейковые электронные кошельки, предлагающие высокие проценты. Главный признак такого мошенничества — людям обещают слишком хорошие условия.

Ранее стало известно о раскрытии новой схемы телефонных мошенников, с помощью которой преступники выдавали жертву за сотрудника Центробанка.