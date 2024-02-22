Стало известно, как изменение климата сократит ВВП Африки

Изменение климата к 2050 году сократит валовой внутренний продукт (ВВП) Африки на 7,1%, лишит 200 миллионов африканцев продовольствия и уменьшит доходы от сельского хозяйства на 30%. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Центра глобального развития.

В докладе «Социально-экономические последствия изменения климата в развивающихся странах в ближайшие десятилетия» говорится, что основной удар изменений климата примет развивающийся мир. Хотя до 2050 года потери для экономики будут умеренными, после этой даты воздействие станет значительным, причем Африка пострадает больше всего.

Как отмечает автор исследования Филипп Кофи Адом из Университета Витватерсранда в ЮАР, если не принять меры по борьбе с изменением климата, социально-экономические проблемы развивающихся стран, особенно Африки, усугубятся и подорвут достижения последних десятилетий.

По прогнозам ученых, к 2050 году из-за повышения температуры и засух средний ВВП на душу населения в Африке снизится на 7,1%. Кроме того, около 200 миллионов африканцев столкнутся с острым дефицитом продовольствия, а доходы от сельскохозяйственных культур упадут на 30%. Таким образом, изменение климата нанесет серьезный ущерб экономике Африканского региона.

До этого стало известно, какие глобальные риски оказались в центре внимания экспертов.

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