ЕЦБ впервые за 19 лет закончил год с убытком

Европейский центральный банк (ЕЦБ) закончил 2023 год с убытком впервые за последние 19 лет. Об этом говорится в пресс-релизе регулятора.

Размер убытка ЕЦБ составил €1,3 млрд. Показатель приводится с учетом полного высвобождение резервов в размере €6,6 млрд на покрытие финансовых рисков. Без этого значение было бы намного больше.

По прогнозу регулятора, в ближайшее время убытков избежать не получится. ЕЦБ рассчитывает снова вернуться к стабильной прибыли через несколько лет.

До этого аналитики европейского центробанка предупредили о возможных последствиях импортозамещения в ЕС. Попытка снизить зависимость от поставок товаров из-за рубежа и дополнительно стимулировать внутреннее производство в Европе может привести к росту цен и снижению качества.

В январе ЕЦБ сохранил рекордный уровень ставки в 4,5% годовых, несмотря на прогнозы о смягчении политики.

Ранее опрошенные сотрудники ЕЦБ негативно оценили работу председателя банка Кристин Лагард.