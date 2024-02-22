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Турция резко сократила поставки в Россию

Турецкий экспорт в Россию за январь упал почти на треть

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Объем поставок из Турции в Россию по итогам января сократился на 30,4% в годовом выражении, до $551,1 млн. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Ассамблеей экспортеров Турции. Для сравнения: в январе 2023 год турецкий экспорт в Россию составил $792,1 млн.

Самый резкий спад был зафиксирован в сферах электротехники и продукции химической промышленности — -48,8 и -41,1% соответственно. Экспорт свежих овощей и фруктов из Турции в РФ за период упал на 20,4%. Поставки автомобилей просели на 7,6%.

Ранее турецкие компании потребовали ввести послабления в расчетах с РФ. Сейчас они вынуждены принимать оплату из России в обход банков из-за проблем с переводами.

На прошлой неделе итало-российская торговая палата запустила пилотный проект по расчетам в рублях.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров оценил перспективу создания единой валюты в рамках БРИКС.

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