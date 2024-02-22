В РФ отметили рост контейнерного рынка

Контейнерный рынок России продемонстрировал рост на 13,3% по итогам января 2024 года по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, составив 518 тыс. TEU. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на данные транспортной группы FESCO.

По данным компании, положительная динамика наблюдалась на всех направлениях относительно января прошлого года. Главным драйвером стало восстановление объемов через порты Балтийского бассейна в связи с запуском новых торговых маршрутов из Санкт-Петербурга в страны Азии.

В годовом исчислении импортные контейнерные перевозки выросли на 9% и достигли 240 тыс. TEU. Экспорт увеличился на 11,6% - до 134 тыс. TEU. Транзит контейнеров продемонстрировал рост на 20,1%, составив 49 тыс. TEU. Внутренние перевозки выросли на четверть, до 95 тыс. TEU.

Вместе с тем по сравнению с декабрем 2023 года контейнерный рынок РФ в январе текущего года сократился на 8%. По словам экспертов FESCO, снижение произошло в первую очередь за счет экспортных и внутренних перевозок, которые упали на 12% и 13% соответственно. Частично это объясняется высокой базой декабря 2023 года, а также сохраняющимися сложностями с отправкой контейнерных поездов на Восток.

«Рост отмечен на всех направлениях относительно показателей января 2023 года. Основным драйвером стало восстановление объемов через порты Балтийского бассейна на фоне открытия новых внешнеторговых сервисов, связывающих Санкт-Петербург со странами Азии», — прокомментировали ситуацию в FESCO.

До этого компания сообщала , что готова возит Lada в Африку при наличии заказа.

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