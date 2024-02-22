Новосибирский 2ГИС оказался в списке самых дорогих компаний рунета

Новосибирская компания 2ГИС попала в список самых дорогих компаний рунета — 2024, который опубликовал американский журнал Forbes. Об этом сообщает Сиб.фм.

По его данным, компания заняла 18-е место из 30 возможных. Ее доход оценивается в $0,61 млрд. В 2023 году компания заняла 22 место с доходом в $0,22 млрд. На первом месте в списке Forbes расположился «Яндекс» с доходом в $12,5 млрд. Второе место занял «Wildberries» — $7,2 млрд, на третьем месте оказался «Ozon» — $7 млрд.

До этого сообщалось, что в десятку самых дорогих российских интернет-компаний по версии Forbes также вошли Avito ($3,4 млрд), 1С ($2,8 млрд), «Лаборатория Касперского» ($2,1 млрд), HeadHunter ($1,9 млрд), VK ($1,8 млрд), Positive Technologies ($1,6 млрд) и «СКБ Контур» ($1,4 млрд).

Маркетплейсы являются ведущими в этом секторе, составляя около 46% стоимости 30 крупнейших интернет-компаний России. В 2023 году их выручка в среднем выросла на 64%, а стоимость — на 20%. Рост стоимости также показали онлайн-кинотеатры.

Ранее сообщалось, что турецкие компании требуют ввести послабления в расчетах с РФ.