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Индия резко увеличила закупки алмазов

Индия за январь нарастила закупки алмазов более чем в 1,5 раза

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Shutterstock/Martin Gillman

В январе Индия приобрела 11,8 млн карат алмазов. Объем импорта на 63% превысил показатель прошлого года, свидетельствуют данные Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий Индии (GJEPC).

Общая стоимость импортированных драгоценных камней составила $1,16 млрд. На выращенное в лаборатории сырье пришлось порядка $139 млн (+5% год к году).

Между тем экспорт бриллиантов из Индии по итогам прошлого месяца несколько сократился. Страна продала 1,29 млн карат, что на 4% меньше значения за аналогичный период 2023 года. При этом экспорт синтетических бриллиантов вырос на 10% в годовом выражении и составил $114 млн.

Индия является одним из основных покупателей алмазного сырья в мире и крупнейшим производителем бриллиантов. В стране изготавливают 95% бриллиантов мира.

В декабре в Дели выразили обеспокоенность из-за ограничений по российским алмазам.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов оценил влияние санкций в отношении российских алмазов на страну.

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