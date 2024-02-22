Инвестстратег объяснил доллар по 93 рубля

Курс доллара поднялся на Мосбирже выше 93 рублей из-за грядущих длинных выходных и высокой неопределенности по поводу новых антироссийских санкций. Такое мнение в беседе с «Газетой.Ru» высказал инвестиционный стратег «БКС Мир инвестиций Александр Бахтин.

«Доллар выше 93 рублей – это совсем ненадолго. Подробности новых антироссийских санкций ЕС и США станут известны 23-24 февраля, и инвесторы для подстраховки могут увеличивать покупки иностранной валюты на бирже. Отсюда и сегодняшняя неуверенность рубля. В ближайшее время поддержку рублю может оказывать налоговый период, и его выраженный эффект мы можем увидеть на будущей неделе, пока же дополнительное предложение валюты «съедается» локально повышенным спросом на нее», — отметил Бахтин.

По его прогнозу, уже в понедельник-вторник возможно движение доллара вниз, ближе к 91 рублю. За российскую валюту базово играют высокие ставки в экономике, валютные интервенции ЦБ, временный контроль репатриации и продажи экспортной выручки, перечислил Бахтин. Он добавил, что также снижается индекс доллара DXY, что позитивно влияет на цены на нефть.

По данным Мосбиржи на 14:03 мск 22 февраля, доллар стоит 92,9 рублей. Максимальным значением американской валюты к этому времени была отметка 93,25 рублей.

Ранее инвестстратег рассказал, покупать ли валюту в марте.