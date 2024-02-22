В мобильном приложении одного из банков произошел массовый сбой

Клиенты Райффайзенбанка испытывают сложности с входом в мобильное приложение кредитной организации. В этом убедился корреспондент «Газеты.Ru».

«Вход в онлайн-банк сейчас может быть нестабильным. Мы делаем все, чтобы восстановить сервис как можно скорее», — говорится в сообщении, всплывающем при попытке входа в приложение.

Накануне Райффайзенбанк сообщал о проблемах с оплатой мобильной связи и услуг в приложении кредитной организации. В банке связали возникающие проблемы с отзывом лицензии у Киви-банка, поскольку через его сервисы проводились оплаты услуг части организаций. В Райффайзенбанке также отмечали, что сейчас оплатить услуги мобильной связи и другие сервисы возможно через личный кабинет на сайтах и в приложениях поставщиков услуг.

21 февраля Центробанк России отозвал лицензию у АО «КИВИ банк». По данным регулятора, решение было принято в связи с нарушениями банком федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативные акты Банка РФ. В конце января сообщалось, что Qiwi завершила процесс продажи российского бизнеса, выполнив сделку по продаже активов в РФ.

Ранее в Госдуме РФ оценили отзыв лицензии у КИВИ банка.